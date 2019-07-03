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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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(İHA)
03.07.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Ben Fero: Demet Akalın ismi denk geldi

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Ben Fero: Demet Akalın ismi denk geldi

Ben Fero’nun çok konuşulan şarkısı ‘Demet Akalın'ın klibi yayınlandı. 28 yaşındaki rap'çi, son şarkısında Demet Akalın isminin geçmesine yönelik soruya, "Demet Akalın şarkısında 'hava kapalı' kelimeleriyle başladım her şeye. 'Hava kapalı, ama akalım' Akalım kelimesinden sonra da Demet Akalın Tamamen denk geldi" diye cevap verdi.

Popüler kültürün kendine has ikonlarından biri olduğunu tescil eden rap'çi Ben Fero, kendine has tarzı ile geçen yılın en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı. ‘Mahallemiz Esmer’ şarkısı ilk birkaç haftada milyonlarca defa dinlenen Ben Fero, ‘Kimlerdensin’ ve ‘3 2 1’ şarkıları ile başarısını kanıtladı. Son olarak ‘Demet Akalın’ şarkısına ait klibini geçen hafta yayınlayan Ben Fero’ya klibinde Demet Akalın da eşlik etti. 28 yaşındaki şarkıcı, müziğe başlangıç hikayesini ve gelecek planlarını anlattı.

"15 yıldır hip hop kültürünün içindeyim"
Almanya’da doğan ve üç yaşında ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönen Ben Fero, yaklaşık 15 yıldır hip hop kültürünün içinde olduğunu söyledi. Şimdi ise hip hop’ın Türkiye için yeni sayılabilecek sayfası trap müziğin öncülerinden birisi. İlk albümü ‘Orman Kanunları’ndan ‘Demet Akalın’ şarkısı için ünlü şarkıcı Demet Akalın ile bir araya gelen Ben Fero, Demet Akalın ismini planlayarak seçmediğini söyledi.

Ben Fero, ünlü şarkıcı ile klipte buluşmalarını "Demet Akalın şarkısında 'hava kapalı' kelimeleriyle başladım her şeye. 'Hava kapalı, ama akalım' Akalım kelimesinden sonra da Demet Akalın Tamamen denk geldi" sözleriyle anlattı.

Ben Fero: Demet Akalın ismi denk geldi

"Önümde benim gibi bir örnek yoktu"
‘Mahallemiz Esmer’ isimli şarkısıyla çok sevilen Ben Fero, "Klibi ilk izlediğim zaman kendime güvenmeye başladım. Yaptığım işin arkasındaydım hep, ama isimsiz biri olmanın bana vakit kaybettireceğini ve bir yerlere gelebilmemin zaman alacağını düşünüyordum. Önümde benim gibi bir örnek yoktu, ne bekleyeceğim konusunda bir analiz yapamadım. Çok da düşündüğüm gibi olmadı, o yüzden mutluyum. Peşinde olduğum, yapmak istediğim bir ton şey var. Bu sadece hip hop anlamında da değil. Ailemle, arkadaşlarımla yapmak istediğim şeyler var" diye konuştu.

"Hip hop ile çok erken yaşta tanıştım"
Hip hop’a olan ilgisinin küçük yaşlardan itibaren başladığını ifade eden Ben Fero, "Benim hayatımda çocukluktan başlayan bir şey var. Okuldan sonra arkadaşlarıyla görüşen biri değildim. Asosyal sayılmazdım ama oturduğumuz yer yeni gelişmekte olan bir yerdi ve evler de birbirine uzaktı. Bağ var, bahçe var, iki tane de ev var. Öyle olunca kendimle çok vakit geçirdim. Hip hop’la da çok erken tanıştım. Bu nedenle de 'Şu dönem beni çok etkiledi' diyemiyorum, hepsinin müziğimde etkisi olmuştur" dedi.

Ben Fero: Demet Akalın ismi denk geldi

"Türkiye hip hop konusunda bir geçiş döneminde"
Hip hop müziğin kısa sürede ülkemizdeki önemli temsilcilerinden birisi haline gelen Ben Fero, "Hip hop müziğin birçok değişimine şahit oldum. ABD’de ne değişse, Türkiye’ye 5-7 sene sonra geliyor. Avrupa’da ne değişse, 3-5 sene sonra geliyor. Türkçe çok zor bir dil trap yapmak için. 'I-was-in-the-hood', bitti. Ama Türkçe olunca kesmeniz gerekiyor. Ma-hal-le-de-yim. Bu hecelerin tek başına bir anlamı yok. O yüzden bir cümle kurabilmek için, çok seçici davranmam gerekiyor. Çok büyük anlamlar yüklemekten de bahsetmiyorum, bu konuda bazı insanlar bana sert geri dönüşler yapıyor" ifadesiyle aldığı eleştirilerden bahsetti.

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