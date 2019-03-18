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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.03.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

'Ben evlilik adamı değilim' diyen kocasını boşuyor!

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
'Ben evlilik adamı değilim' diyen kocasını boşuyor!

Besteci ve müzik prodüktörü Burhan Bayar’ın müzisyen oğlu Burak Can Bayar’a 4 yıllık eşi Özlem Bayar boşanma davası açtı.

Eşinin beste yaparken evde birilerinin olmasından rahatsızlık duyduğunu belirten Özlem Bayar, “Ben de fedakarlık yapıp akrabaların yanında kaldım. Evlendiği günden beri “Ben evlilik adamı değilim” diyerek beni rencide etti” dedi. Özlem Bayar eşinden bin 500 lira nafaka ve 60 bin lira tazminat istedi.

“İSTERSEN EV KİRALAYAYIM, ORADA ÇALIŞAYIM”

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davada Özlem Bayar ile Burak Can Bayar’ın 17 Mayıs 2015 tarihinde evlendiği ve bu evliliklerinden çocuklarının olmadığı anlatıldı. Davalı Burak Can Bayar’ın evliliğin ilk zamanlarından itibaren evliliğe hazır olmadığını eşine hissettirdiğini vurgulanan dava dilekçesinde Avukat Orçun Gengüç şu iddialara yer verdi: “Davalı daha ileri giderek evlilik ile ilgili tartışmalarında, “Ben evlilik adamı değilim. Ne istediğimi bilmiyorum” gibi cümlelerle eşini rencide etmiştir. Müzisyen bir aileden gelen Burak Can Bayar, evlilik sonrası evine kurduğu müzik tesisatı ile işini evden yürütmeye başlamıştır. Beste yaparken evde birilerinin bulunmasından rahatsız olduğunu sık sık söyleyince eşi Özlem Bayar da fedakarlık göstererek bazen kayınvalidesi evinde, bazen de iş yerine yakın olması nedeniyle eşinin teyzesinin evinde ikamet etmek zorunda kalmıştır.

Burak Can Bayar geçen yıl Nisan ayı öncesi yine evde yalnız kalıp çalışmak istemesi üzerine eşine, “İstersen ben bir ev kiralayayım. Orada bir hafta boyunca çalışayım” diye teklifte bulunmuştur. Yine fedakarlıkta bulunan Özlem Bayar da evden bir haftalığına ayrılıp akrabalarının yanında kalmıştır.

EŞYALARINI ALIP EVDEN AYRILDI

Burak Can Bayar eve dönen eşi Özlem Bayar’a, “Biz birbirimizi mutlu edebiliyor muyuz sence?” diyerek boşanmak istediğini açıklamıştır. Burak Can Bayar her ne kadar babası Burhan Bayar’ın sahibi olduğu Bayer Müzik şirketi bünyesinde sigortalı şekilde maaş alarak çalışıyor görünse de BCB Film Gösteri Sanatları Organizasyonu ve Müzik Yapım AŞ’nin sahibidir. Taraflar neredeyse bir yıldır ayrı evde yaşamak zorunda kalmışlardır. Taraflar birbiriyle konuşmadan, aile birliğinin olağan gereklerini yerine getirmeden yalnızca şeklen evlidirler. Taraflar arasında ortak bağın sürdürülebilmesinin imkansız bir hal alması nedeniyle tarafların boşanmalarına, müvekkilim için aylık bin 500 lira tedbir nafakası ile 30 bin lira maddi ve 30 bin lira manevi olmak üzere 60 bin lira tazminata hükmedilmesine karar verilmesini istiyoruz”

 

Burçların gönlü nasıl alınır?- Astrolojik SohbetlerAstrolog Aygül Aydın, Burçların gönüllerinin nasıl alınabileceğini yorumluyor.
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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