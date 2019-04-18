'Ben de suçluyum'
Bennu Gerede “Ben, Ben Nü” adlı kitabını Nişantaşı’nda bulunan Glens adlı mekanda tanıttı.
Kitabında geçmişte şiddet gördüğünü anlatan Gerede, “Bu şiddette benim de payım vardı, karşı duramadım ve bunu kabullendim. Kabullendiğim için kendimi suçlu hissediyorum, bugün olsa bir dakika durmazdım” dedi.
Bennu Gerede’nin oğulları Dilan Gerede Erkaya ve Daren Gerede Erkaya da tanıtıma katılıp annelerine destek verdi.
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