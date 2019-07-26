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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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(İHA)
26.07.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

'Ben daha 35 yaşına bile girmedim'

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'Ben daha 35 yaşına bile girmedim'

Bodrum'da sahne alan ünlü sanatçı Demet Akalın, tüller içerisinde sahneye çıktı. Akalın, doğum gününü kutladığı bir hayranının yaşınız kaç sorusuna ise, “Ben daha 35 yaşına bile girmedim, benim yaşım sürekli 33” diyerek esprili bir şekilde cevap verdi.

Ünlü sanatçı Demet Akalın, Bodrum’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Bir kulüpte sahne alan Akalın, eski ve yeni şarkılarını tatilciler için seslendirdi. Yaptığı dans şovlarla da büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı, sahnedeki enerjisiyle dikkat çekti.

Saatler öncesinden kuyruk oluştu
Saatler öncesinden mekanı dolduran binlerce kişi izdihama neden oldu. Zaman zaman hayranlarının arasına giren Demet Akalın ise şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi. Akalın, sevenlerinin özçekim isteklerini de geri çevirmedi. Oldukça neşeli olduğu görülen Akalın’ın giydiği tüllü kıyafet ve güneş gözlükleri de dikkatlerden kaçmadı.

Akalın, doğum gününü kutladığı bir hayranının sizin yaşınız kaç sorusuna ise, “Ben daha 35 yaşına bile girmedim, benim yaşım sürekli 33, kırk hiç değilim” diyerek esprili bir şekilde cevap verdi.

Ben daha 35 yaşına bile girmedim


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