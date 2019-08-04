Ben bütçeyle ilgilenmem
Bülent Ersoy, önceki gece Sahne Bodrum Türkbükü’nde konser verdi.
Ersoy, üç saatlik konserine çıkmadan önce habercilerle sohbet etti. Sanatçı, imajıyla ilgili yorumlar üzerine “Jennifer Lopez” göndermesi yaptı, “Bülent Lopez geldi” dedi. İddialı bir kostümle sevenlerinin karşısına çıkan Bülent Ersoy, kıyafetleri için ne kadar bütçe ayırdığı sorusunu şu sözlerle yanıtladı: “Kıyafetlerin bütçeleriyle ilgilenmiyorum. Sevenlerimin karşısına en güzel şekilde çıkmam gerekir. Bana hep zor derler, zor değil mükemmeliyetçiyim. Çünkü dinleyicilerim buna layık.”
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