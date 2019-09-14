Belçim Bilgin'den çağrı
BELÇİM Bilgin, Greenpeace’in “Okyanusları Koru” kampanyası için kamera karşısına geçti.
Birleşmiş Milletler’de güçlü bir Küresel Okyanus Anlaşması imzalanması için devletlere çağrıda bulunma amaçlı imza kampanyasına destek veren ünlü oyuncu “Okyanusların geleceği için okyanus koruma alanlarının oluşturulması şart. Bunun için şimdi harekete geçmeliyiz. Yoksa gelecek nesiller için çok geç olabilir” dedi. Bilgin’in yer aldığı video ile imza kampanyası başlatıldı.
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