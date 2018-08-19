Bekarlığa veda etti
KISA süre önce aşk yaşamaya başladığı Mert Fırat’la evlenme kararı alan İdil Fırat, Çeşme’de bekarlığa veda etti.
Fırat önceki akşam 14 kişilik arkadaş grubuyla birlikte Alaçatı’daki bir mekanda eğlendi. Fırat, kendi özel aracıyla geldiği mekanın önünde muhabirlerin beklediğini görünce ön kapı yerine arka kapıya yöneldi. 3 saat mekanda kalan Fırat çıkışta da muhabirlerin görüntü almasına engel olmak için arabasını mekanın kapısının önüne çektirdi. Aracın kapısı açıldıktan dışarı çıkan Fırat’a mekanın görevlileri eşlik etti, Görevliler ellerini havaya kaldırarak fotoğraf çekilmesi engellendi. Arabaya binen Fırat, hızla oradan uzaklaştı.
İdil Fırat, nişanlısı Mert Fırat”la 8 Eylül’de Alaçatı’da nikâh masasına oturacak.
Mekan görevlileri ellerini kaldırarak muhabirlerin görüntü almasına engel olmaya çalıştı.
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