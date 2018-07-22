Behzat Uygur kimdir, kaç yaşında?
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Behzat Uygur, yeni projesiyle gündeme geldi. Behzat Uygur, Kanal D ekranlarının yeni programı ‘Yaşım Kaç?’ yarışmacısının sunuculuğunu üstlenecek. Peki, Behzat Uygur kimdir, kaç yaşında?
Usta oyuncu Nejat Uygur’un oğlu olan Behzat Uygur, 21 Nisan 1963 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Tiyatro sahnesine, 1987 yılında Ankara'da ilk defa babasının "Hastane mi Kestane mi" oyunu ile tiyatroya başladı. Tiyatroculuktan önce uzun yıllar Galatasaray'da futbol oynadı.
Kardeşi Süheyl Uygur ile "Nejat UygurTiyatrosu"nda bir çok oyunda yer aldı. 1991 senesinde "Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu"nu kurdular. Süheyl/Behzat Uygur tiyatrosu kurulduktan sonra Boynuz Kulağı Geçer, Üç Salakşörler, Hişt Hişt Teleköle ve Kodum mu Oturturum adlı oyunları ile 11 yıl boyunca hiç aralıksız tiyatro sahnelerinde yer aldılar.
"Şahane Pazar" adlı eğlence Proğramını abisi Süheyl Uygur'la birlikte sundu. 1993 yılından itibaren aralıksız 8 yıl sürdürdükleri "Şahane Pazar" programı ile TV ekranlarının vazgeçilmez ikilisi oldular.
Sunuculuk ve tiyatro alanında birçok ödül kazandılar. Müzik sektöründe de bir ilke imza atarak müzik ve mizahı birleştirdikleri bir single çıkardılar. "Abdülkadir" isimli singlelarının satış rakamı yaklaşık 200.000'e ulaştı. Bu da Uygur isminin markalaştığını, yaptıkları her işin tüketicisi olduğunun göstergesidir. Behzat Uygur’un Nejat Uygur ve Behzat adında iki oğlu var.
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