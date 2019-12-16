Behzat Ç.'nin fenomen karekteri 'Ercüment Çözer' dizi oluyor!
Ünlü oyuncu Nejat İşler Behzat Ç.dizisinde hayat verdiği Ercüment Çözer karakterinin başrolde olduğu yeni bir proje ile izleyici karşısına çıkacak. BluTV'de ekranlara gelecek 'Saygı' Ercüment Çözer, 2020'de yayınlanacak.
BluTV, Behzat Ç'nin efsane karakterlerinden Ercüment Çözer'in başrolde olduğu ve yine Nejat İşler'in canlandıracağı SAYGI'yı duyurdu.
2020'de ekranlara geleceği açıklanan dizinin 8 bölümden oluşacağı açıklandı.
BluTV'nin resmi Twitter adresinden yapılan paylaşım şu şekilde:
BluTV için #SAYGI vakti.
Başrolünde Nejat İşler’in yer aldığı, Türk dizi tarihinin fenomen karakteri Ercüment Çözer’in hikâyesini yepyeni bir oyuncu kadrosuyla izleyeceğimiz SAYGI, 2020’de sadece BluTV’de!
BluTV için #SAYGI vakti.— BluTV (@BluTV) 16 Aralık 2019
Başrolünde Nejat İşler’in yer aldığı, Türk dizi tarihinin fenomen karakteri Ercüment Çözer’in hikâyesini yepyeni bir oyuncu kadrosuyla izleyeceğimiz SAYGI, 2020’de sadece BluTV’de! 🎬 pic.twitter.com/CQ5alz5e8a
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