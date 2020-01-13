Begüm ve Adnan Şen çifti evlerinde Mel Gibson’ı ağırlad
Begüm ve Adnan Şen, Los Angeles’taki evlerinde ünlü aktör Mel Gibson’ı ağırladı.
Begüm Şen, doğum günü partisine katılan Mel Gibson’la çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Şen çiftinin dostları “Adnan daha karizmatik” şeklinde yorumlar yaparken, Begüm Şen ünlü aktöre övgüler yağdırdı: “Bütün filmlerini büyük zevkle izledim. Çok iyi, tatlı, doğal, olduğu gibi.”
Begüm-Adnan Şen çifti, Mel Gibson ve dostlarıyla çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
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