Begüm Kütük Yaşaroğlu kimdir?
Bir süredir ekranlardan uzak olan Begüm Kütük Yaşaroğlu, özel yaşamıyla gündeme geliyor. Karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile evli olan Begüm Kütük Yaşaroğlu’nun yaşı, eğitimi ve kariyeri merak ediliyor. Peki Begüm Kütük Yaşaroğlu kimdir?
Evlendikten sonra Yaşaroğlu soyadını alan Begüm Kütük, 27 Ağustos 1980 tarihinde İzmir’de doğdu. İlk öğretimini Namık Kemal İlkokulu'nda okuyan Begüm Kütük Yaşaroğlu, orta ve liseyi İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimi Fransa’daki Nancy 2 Ünivesitesi'nde Medya ve İletişim bölümünü tamamladıktan sonra yurda döndü ve oyunculuk kariyerine başladı.
Oyunculuk kariyerine TV dizileriyle başlayan sanatçı televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde ve çeşitli kısa filmlerde rol al. Çalıkuşu adlı dizide Neriman karakterine hayat veren Begüm Kütük Yaşaroğlu,2014 yapımı Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde Defne karakterini canlandırdı.
2005-2007 yılları arasında Sineshow isimli sinema programı hazırlayıp sundu. 2010-2011 senesinde rol aldığı Olağan Mucizeler tiy
atro oyununda canlandırdığı Joy karakteri ile Direkler Arası Seyirci Tiyatro Ödülleri'nde, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. İnönü Üniversitesi Kısa film Festivali, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması'nda jüri görevini üstlendi. 16 Eylül 2010 tarihinde karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile hayatını birleştirdi.
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