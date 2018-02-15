'Bebek bekliyorlar' sözlerine açıklama geldi!

Konserde Mustafa Ceceli'ye eşlik eden İrem Derici'nin 'yeni öğrendim bir bebekleri olacakmış' açıklaması kafaları karıştırdı.

Derici'nini bu sözlerine Mustafa Ceceli, öndeki sıraları göstererek “Bugün buraya iki kişi geldiler ama aslında üç kişiler' dedi. Ceceli’nin işaret ettiği yerde eşi Selin İmer, Arda Turan ve Aslıhan Doğan’ın oturması da dikkat çekti.

Mustafa Ceceli'den bebek açıklaması geldi

Konserde söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirten Mustafa Ceceli sosyal medya hesabından Arda Turan ve Aslıhan Doğan'la çekildiği bir fotoğrafı paylaşıp; 'Baktım yazılıp çizilmeye başlanmış hemen konuya el atalım. Geçtiğimiz aylarda evlenen başka arkadaşlarımız dün konsere geldiler, bebek bekliyorlar ve onlara ithafen kurduğum cümleyi Arda Turan ve Aslıhan Doğan'a yakıştırmayınız arkadaşlar. Çıkan veya çıkabilecek haberlere de itibar etmeyin.' mesajını yazdı.



