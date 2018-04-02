Bebeğin ismi belli oldu
Geçtiğimiz ay sevgilisi Feyza Aktan ile nikah masasına oturan Özcan Deniz'in, doğacak bebeğine vereceği isim belli oldu.
Özcan Deniz'in baba olacağı haberleri, eylül ayında magazin gündemine düşmüştü. Kısa süre sonra hakkında çıkan iddiaları doğrulayan şarkıcı ve Feyza Aktan'ın hamile olduğunu açıklamıştı.
Çevresine sürekli kız çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Deniz, erkek bebek babası olacağını öğrenmişti. Özcan Deniz'in oğluna vereceği isim belli oldu. Ünlü çiftin oğlunun adı 'Kuzey' olacak.
Feyza Aktan-Özcan Deniz çifti, geçtiğimiz ay 15 kişinin katıldığı törenle dünya evine girmişti. Nikah, 45 yaşındaki oyuncunun Zekeriyaköy'deki villasında gerçekleşmişti.
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