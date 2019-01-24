Bebeğimizi sosyal medyadan uzak tutacağız
Buse Varol ve Alişan önceki akşam Zuma adlı restorandan çıkarken görüntülendi.
Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çiftten Alişan, “Kucağımıza almak için heyecanla bekliyoruz. Bakalım kime benzeyecek gözleri ne renk olacak, kel mi olacak merak ediyoruz” dedi. Son günlerde doğacak çocukları adına açılan sosyal medya hesaplarına sitem eden Alişan “Bazı geri zekâlılar böyle bir şey yapmış. Biz sosyal medyadan uzak durmasını istiyoruz” dedi. Behlül AYDIN
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