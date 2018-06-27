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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
27.06.2018 - 07:24, Son Güncelleme:

'Bebeğimin kalbi için dua edin'

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'Bebeğimin kalbi için dua edin'

İşadamı Ersin Kayalar ile 28 Nisan’da evlenen Siren Ertan iki aylık hamile. Dün kontrol için eşi ile birlikte doktora giden Siren Ertan, can sıkıcı bir durumla karşılaştı. Ertan, duygularını Instagram’da bebeğine yazdığı mektupla dile getirdi.

“Biz bugün doktorumuza gittik. Kalbinin sana kavuşmaya can atan benim kalbim kadar hızlı atamadığına çok üzgünüm bebeğim. Ben seni sımsıkı tutuyorum, sen de hayata tutun ne olur. Ben seni nasıl bir özlemle bekliyorum bir bilsen. Sen yoksun diye ben yıllarca ne ağladım bir bilsen. Rüyamda hamile olduğumu gördüm geceleri uyumak istemedim sabahları uyanınca ağladım. Doğum günü, yılbaşı, bayram vs. her özel günde ağladım. Baban geçen gün diyordu ki; “Siren’in en sevmediği gün Anneler Günü, o gün yataktan çıkmak istemiyor”. Annelerime haksızlık etmek istemem ama haklı :( Burnuma kokun geldi ağladım. Her çocuk topluluğu gördüğümde ağladım. Aile konuşmaları yapılan her düğünde ağladım. Hatta her cenazede bile ağladım, ‘benimkini kim kaldıracak’ diye. Görene bilene ‘üzülme’ dedim, gerisi görmesin diye hep gülümsedim. Kimseyi üzmek istemedim. Kimsenin hayatı dışarıdan göründüğü gibi değil, hele peri masalı hiç değil miniğim. Ama senin hayatının gönlünce olması, masal gibi olması için her şeyi yaparım inan. Bil ki benim ve babanın eli hep üzerinde. Baban demişken ben ona ömrümce minnettar olacağım biliyor musun? 2 harika çocuğuna rağmen bana seni yaşatmak için uğraştığı için. Bil ki sen bana gelirsen ömrüm boyunca kıymetini bileceğim senin. Bil ki çocuklarına “öf” diyen ebeveynlerden olmayacağım. Çünkü onlar bilemezler ki yokluğunun ne demek olduğunu. Yeter ki sen güçlü ol, bizimle kal. Bu sana ilk mektubum. Annen yazmayı sever ama belki bir daha fırsatımız olmaz diye. O zayıf atan kalbinden öperim seni küçük bezelyem💋 Kalbin güçlensin bize gel ne olur..

Allahım yardım et ne olur..

Tebrik için arayan dostlarım, bugün çok ama çok üzgünüm konuşmak istemiyorum, msjlarıma da bakamıyorum. Sonra sarılırız birbirimize. Bezelyemin kalbi için dua edin yeter…”

Bebeğimin kalbi için dua edin

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