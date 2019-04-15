Bay Şapka 'Ertekin Dinçay' kimdir, kaç yaşındaydı?
'Bay Şapka' lakabıyla tanının ünlü işletmeci Ertekin Dinçay yaşamını yitirdi. Ortaköy’ün renkli simalarından olan Ertekin Dinçay’ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Ertekin Dinçay kimdir, kaç yaşındaydı?
Ertekin Dinçay 1927 yılında İstanbul’da dünyaya geldİ Saint Joseph Lisesi’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar tekstil sektöründe çalıştıktan sonra Ortaköy'de bir kafe açtı. Bir dönem Fransa'daki Türk etkinliklerinin dekorasyonunu yapmak üzere Paris'te yaşadı. Aynı dönemde Yves Saint Laurent'ın vitrinlerini tasarladı. Başından hiç çıkarmadığı şapkaları nedeniyle "Bay Şapka" lakabını aldı. Renkli giyimiyle erkek stilinde fark yarattı.
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