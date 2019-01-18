Batur: Kazandığım parayı söylemem
ENES Batur, CNN Türk’te yayınlanan “Buket Aydın ile 40” programına konuk oldu.
Buket Aydın’ın sorularını yanıtlayan YouTuber, aylık kazancıyla ilgili “Ben kazandığım parayı hiçbir yerde söylemedim, söylemem de. Çünkü insanların beni kazandığım paraya göre nitelendirmesini istemiyorum. Ben insanları ona göre nitelendirmiyorum” dedi. Yaptığı işlere göre değer görmeyi istediğini belirten Batur sözlerine şöyle devam etti: “Bana Enes Batur olduğum için değer verilsin. Yaptığım işlere göre değer verilsin. Beni yalan makinesine bağladılar. ‘Bu işte senin için para önemli mi?’ dediler. ‘Hayır’ dedim. Yalan makinesi ‘Enes Batur doğru söylüyor’ dedi.”
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