Batum krizi
Gülşen, konser için gittiği Gürcistan’da, önce oğlu Azur’un Filipinli bakıcısının ülkeye alınmaması, ardından da bavulunun kaybolması yüzünden sıkıntılı anlar yaşadı.
Princess Batum Otel’in ikinci yıl kutlamaları kapsamında konser veren Gülşen, havalimanında yaşadığı problem nedeniyle sahneye planlanandan geç çıktı. Şarkıcı, “Filipinliler Gürcistan’a giremiyormuş, o yüzden bizi sınırda beklettiler. Bir de bavul krizi oldu” dedi.
Gülşen, günübirlik Batum programına neden oğlunu götürdüğü sorusuna “Çocuğun yeri anne babasının yanıdır” diye yanıt verdi.
BUKET AYDIN'LA ÇOK ÖZEL
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