Bastonu aile yadigarı
Bali’de geçirdiği motosiklet kazası sonrası Türkiye’ye dönen ve tedavisine burada devam eden Dilan Gerede Erkaya, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Erkaya, elinde aile yadigarı bastonuyla dolaşırken objektife yansıdı.
Nişantaşı turu
Bennu Gerede’nin 18 yaşındaki oğlu Dilan Gerede Erkaya, geçen ay Bali’de motosiklet kazası geçirmişti. Yapılan ameliyat başarısız olunca apar topar İstanbul’a dönen Erkaya, yeniden ayağının üzerine basmaya başladı. Genç modacı adayı, önceki gün ayağında atel, elinde aile yadigarı antika bastonla Nişantaşı sokaklarında görüntülendi.
Bali’den sonra Paris
Ayağına yüklenmemeye çalışsa da artık gayet rahat hareket ettiği görülen Dilan Gerede Erkaya, habercilerin sorularını yanıtsız bırakmadı. Bali’de lise son sınıf öğrencisi olduğunu belirten genç, “Okul bitince Paris’te moda üzerine eğitimime devam etmeyi planlıyorum” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle