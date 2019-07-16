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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.07.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Demet'le birlikte Berfin'i ziyaret edeceğiz

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Demet'le birlikte Berfin'i ziyaret edeceğiz

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, TV100'de yayınlanan Cengiz Semercioğlu ile Sabah Sohbeti programına konuk oldu. Ciğerci merak edilen soruları yanıtladı.

 İşte Selin Ciğerci'nin açıklamalarından satır başları... 

Türkiye’nin ilk sosyal medya fenomeni benim. Bu işin kaymağını yiyenlerden biriyim açıkçası…

Şunu paylaşırsan fenomen olursun diye bir şey yok.  Ben genelde kadınlar üzerine paylaşımlarda bulundum, sonra doğal hayatımı paylaşmaya başladım izlendi. Şimdi de güzel yerlere geldik.

Ünlüler dünyasında hep arkadaşlarım vardı bu yeni olan bir şey değil. Demet Akalın’la önceden arkadaş değildim şimdi çok yakın arkadaşım ailemden biri oldu. Dünyanın en doğal kadını Demet.

28 Ekim’de evleniyorum.  Nişanlı futbola geri döndü. Galatasaray’da oynadı. Diyarbakır, Muğla’da da oynadı. Benim yüzümden futbol hayatı bitti.

Neden oldu bilmiyorum. Şimdi yeniden futbola döndü. Ne yaptı ki biz? İnsanlardaki ön yargı işte… Ben de onu bu süreçte hiç yalnız bırakmadım. 6 sene oldu ilişki yaşayalı.  Ben 34 o 26 altı yaşında.

Kerimcan ile küs değilim. İkimiz de çok yoğunuz görüşemiyoruz.  Ararsa görüşürüm. O belki benle mutlu olamıyor, bilmiyorum ben her zaman onunla iyi bir şekilde arkadaşlığımın devam etmesini istiyordum. O benden mi soğudu, beni mi sevmedi bir şey oldu biraz aramız açıldı.

O video talihsizlik. ‘Uygusuz video’ demeyelim isteyerek atmadı çünkü. Nereye attığını bilmiyorum ama onu gerçekten istemeyerek yaptı.   

Kerimcan’ın ailesini ve kendisi çok seviyorum. Şu an çok güzel tarzını değiştirdi, farklı şeyler yapmaya başladı. Paylaştığı video da talihsizlik geçti artık kapatılmalı o konu.

Ben video paylaşmadan önce tekrar tekrar izliyorum bakıyorum ne yapmışım çok fazla dikkat ediyorum. Benim kitlem ağırlıklı olarak kadın zaten.

Berfin Özek’e yardım edeceğim

Berfin’in videosunu bir arkadaşım yolladı ‘bak sana’ diye. İlk yayınlayanlardan birisi benim. 350 bin TL’ye ihtiyacı vardı ameliyat için ‘ben 100 bin TL vereceğim geri kalanını da yardım sever insanlar toplasın’ dedim.

Bu durumu Berfin’in avukatı valilikle görüşmüş valilik izni olmadan bu tarz paylaşımlar yapılması yasakmış cezası varmış. Bunla ilgili olarak Ankara’ya bile gittim.

Sonra Sağlık Bakanlığı devreye girdi kimse şu an Berfin’e para veremiyor. Ben de Berfin’e dedim ki ‘Paran bene hazır. İster eğitimine, istersen başka yere harca’ dedim. Çünkü ben bu bütçeyi Berfin’e ayırmıştım. Beni çok derinden yaraladı bu olay.

Babasını aradım Demet Akalın’la beraber Berfin’in yanına gitmek istedik.  Babası da ‘doktorlar izin vermiyor, misafir kabul edemiyoruz’ dedi.

Ama bir gün yanına gideceğiz, parası bende bir şekilde ona vereceğim. Ben her şeyin iyi olacağına inanıyorum.

 

 

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