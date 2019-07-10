Tatsız tesadüf!
Çeşme tatiline devam eden Alişan-Buse Varol çifti, önceki akşam gittikleri Limon Köyiçi’nde Alişan’ın eski nişanlısı Eda Erol ile karşılaştı.
Eda Erol’u görmezden geldiler
Yaz tatillerini Çeşme’de geçiren Alişan ve Buse Varol, önceki akşam Alaçatı’daki Limon Köyiçi adlı mekana uğradı. Ancak içeride Alişan’ın eski nişanlısı Eda Erol da vardı. Çift, bu tesadüf yüzünden eğlence planlarını değiştirmektense, kendilerinden sadece iki masa ileride olan Erol’u görmezden gelmeyi tercih etti.
Eski nişanlıya sırtını döndü
Alişan, göz teması kurmamak için gece boyunca eski nişanlısının bulunduğu masaya sırtı dönük halde durdu. Eda Erol’un varlığının farkında olduğu anlaşılan Varol ise sık sık eşine sarılarak dans etti. Bu arada Erol’un birkaç kez dönüp arkasına bakması, bu karşılaşmaya tanık olanların gözünden kaçmadı.
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