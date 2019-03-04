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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.03.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

O videodan sonra 9 bin takipçi geldi

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O videodan sonra 9 bin takipçi geldi

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına ünlü şarkıcı Mansur Ark konuk oldu.  ‘Maalesef’ şarkısıyla bir döneme damga vuran Ark, Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal’in videosunu izlediğinde çok mutlu olduğunu söyledi.

İşte Mansur Ark’ın açıklamalarından satır başları…

Ben İstanbul’da yaşamıyorum bu yüzden Cem Yılmaz ve oğlu Kemal ile hiç denk gelemedik. Ama o dönemde Cem Yılmaz’la konuşup mesajlaştık.

Ben Cem’in böyle bir video paylaştığını bilmiyordum. Bodrum’daydım, otomobil kullanıyordum telefonum da koltuğun üzerindeydi. Mesajlar gelmeye başladı telefonuma, sürekli bildirim geliyordu.

Otomobil sürdüğüm için de bakmadım telefona, dedim 'herhalde birisi yine Mansur Ark öldü’ diye bir şey paylaştı millet de takibe başladı..

Otomobili durdurdum baktım, videoyu görünce çok hoşuma gitti. Keyif verici bir durum benim için. Başka videolar ve mesajlarda geldi, sevindirdi bu durum beni... Yaklaşık 9 bin civarı takipçi geldi.

Sonuçta bu benim planladığım bir durum değil, insanların beni dinlemesi, hoşuma gidiyor. Ben hep işimle gündemde olmak istiyorum, bu yüzdende çok görünmüyorum ekranlarda. Çünkü benim malzemem şarkıdır.

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