Başkanlar birincilik istedi
San Marino Devlet Başkanları Luca Santolini ve Mirco Tomassoni, ülkelerini ikinci kez Eurovision’da temsil edecek Serhat’ı konuk etti.
Büyük mutluluk
San Marino’yu 64. Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil edecek olan Serhat’ın ülkeleri adına yeniden yarışacağı için büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Santolini ve Tomassoni, ünlü şarkıcıya başarılar diledi.
Türkiye’ye selam
San Marino televizyon kanalı RTV’nin genel müdürü Carlo Romeo’nun da bulunduğu davette Serhat, “Hem San Marino’yu hem ülkem Türkiye’yi temsil ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım” diye konuştu.
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