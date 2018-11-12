Barıştılar mı?
Haziranda ilişkilerini noktalayan Büşra Develi ile Burak Deniz, önceki gün Cihangir’deki Journey adlı mekanda buluştu.
Çıkışta muhabirlerin beklediğini fark eden çift, mekanı ayrı ayrı terk etti.
Motosikletini park ettiği yere doğru yürüyen Büşra Develi, “Burak bey ile barıştınız mı?” sorusunu yanıtsız bıraktı. Develi motosikletini park yerinden çıkarmak için gazetecilerden yardım istediği sırada, Deniz de mekandan ayrılarak gözden kayboldu.
YONCA EVCİMİK İLE DOBRA DOBRA
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