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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.04.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu, 2. Sayfa programına konuk olarak katıldı

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Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu, 2. Sayfa programına konuk olarak katıldı

12 yıl önce vefat eden Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu, 2. Sayfa programına konuk olarak katıldı. Hatice Akarsu, oğlunun fotoğraflarının canlı yayın verilmesi üzerinde duygusal anlar yaşadı. İşte, Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu’nun açıklamalarından satır araları

Hatice Akarsu, oğlunun vefatıyla ilgili şunları söyledi: Erken gitti, takdiri ilahi diyorum. Güzel gidebilmek önemli, şükürler olsun ki dünyanın yüreğine sevgiyle girdi. Kısa sürede onu içlerine aldılar.

Barış Akarsu’nun eşyalarının çalınmasıyla ilgili, “Manevi olarak onun her şeyi benim için çok değerli. Bu acıyla benim yüreğimi yaktılar. Çok şükür ki çabucak toparlayabildik, eşyaların hepsi geldi, yüzüğü hariç. Yüreğimi yaktılar, maddi beş para etmez ama manevi olarak çok değerli.” Açıklamasında bulundu. Anne Akarsu, Oğlunun araçta sevgilisiyle kavga ettiği iddiasına ise inanmadığını dile getirdi. 

BARIŞ AKARSU NE ZAMAN ÖLDÜ?

Barış Akarsu, yirmi sekizinci doğum günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı saat 22:30 civarında, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirdi. Otomobilde bulunan Zeynep Koçak (24) ve Nalan Kahraman (37) olay yerinde vefat etti. Barış Akarsu ise hastaneye kalbi durmuş olarak getirilmiş ve acil serviste kalbi yeniden çalıştırıldı. Özel Bodrum Hastanesi'ne kaldırılan Barış Akarsu, beş günlük yoğun bakımın ardından 4 Temmuz 2007 Çarşamba günü saat 20:10 sularında hayatını kaybetti ancak ölümü 23:10'da açıklandı. Özel Bodrum Hastanesi önünde yoğun bakımda kaldığı sürece sevenleri nöbet tutmuş ve iyileşeceğini ümit etmiştir. 20:10 sularında kalbi durduktan sonra tekrar çalıştırılmaya çalışıldığı söylendi. Vefatının ardından Yalancı Yarim dizisi ve yeni hazırladığı albüm yarım kaldı. Genç yaşta hayata veda eden Akarsu, Amasra'da toprağa verildi.

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