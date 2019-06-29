Barış Akarsu doğum gününde anıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBarış Akarsu doğum gününde anıldı
GeriMagazin Barış Akarsu doğum gününde anıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
29.06.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Barış Akarsu doğum gününde anıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Barış Akarsu doğum gününde anıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 12 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun ailesi ve hayranları, sanatçıyı doğum gününde Bartın'daki mezarı başında andı.

Bodrum Torba Kavşağı'nda doğum günü olan 29 Haziran'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitiren Akarsu'nun ailesi ve hayranları, şarkıcının posterleriyle Kültür Park'ta toplandı, burada Akarsu'nun heykeline çiçek bıraktı.

Sanatçının seslendirdiği "Rüzgar”, "Islak Islak", "Amasra" ve "Gözlerin" şarkılarını söyleyen grup, Amasra Şehir Mezarlığı'na kadar yürüdü. Anma töreninde, Akarsu'nun mezarına karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Barış Akarsu doğum gününde anıldı


Anne Hatice Akarsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 40. yaş gününde, mezarının başında sevenleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Barış Akarsu doğum gününde anıldı



Oğlunun vefatının üzerinden 12 geçtiğini ve yüreğinin hala yandığını ifade eden Akarsu, "Bugün oğlumun doğum günü. Oğlum gönüllerde taht kurmuş bir evlat. Allah'ıma bana bir evlat verdiği için şükürler olsun. Dünyanın dört bir yanından gelenler var. Ben nefes alabiliyorsam onlarla alabiliyorum. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Rabbimin de bir bildiği var ve bu benim için bir sınav ve ben bu sınavı vereceğim. Barış'ımın da dediği gibi bu dünya yalan dünya." diye konuştu.

Barış Akarsu doğum gününde anıldı


Barış Akarsu'nun içinde bulunduğu otomobil, 29 Haziran 2007'de, Bodrum Torba Kavşağı'nda kamyonla çarpışmış, otomobilde bulunan Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman hayatını kaybetmiş, tedavi altına alınan Barış Akarsu da 5 gün süren yaşam mücadelesini yitirmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Kim der ki doğum yapmış!
Yasemin tatilde!
'29 sene bitti bile!'
'Beren tatilde' dediler AVM'de çıktı