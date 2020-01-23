Bari siz yapmayın (Sinan Engin - Oğulcan Engin)



Ben tabii şu an Oğulcan’ın montunun içindeki kürke kilitlenmiş durumdayım. Kürk giyenleri bıkmadan eleştirmeye devam edeceğim. Bakalım daha kaç kişi kürküyle bu köşeye düşecek...

Kadınlarla uğraşırken şimdi de erkekler çıktı!

Büyük modaevleri teker teker kürk üretimini durdururken, biz başkalarına gösteriş yapma merakımızdan bir adım öteye gidemedik.

Oğulcan'ın güneş gözlüğü de yüzüne ve tarzına hiç uymamış. Sinan Bey tepeden tırnağa oğlundan daha stil sahibi duruyor.