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Hande Can
Haber Giriş: 23.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Bari siz yapmayın (Sinan Engin - Oğulcan Engin)

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Bari siz yapmayın (Sinan Engin - Oğulcan Engin)

Oğulcan’ın uzun yıllardır İtalya’da yaşamasından kaynaklı güzel bir gustosu var. Fakat bu fotoğrafta babası ondan daha tarz olmuş.


Ben tabii şu an Oğulcan’ın montunun içindeki kürke kilitlenmiş durumdayım. Kürk giyenleri bıkmadan eleştirmeye devam edeceğim. Bakalım daha kaç kişi kürküyle bu köşeye düşecek...
Kadınlarla uğraşırken şimdi de erkekler çıktı!
Büyük modaevleri teker teker kürk üretimini durdururken, biz başkalarına gösteriş yapma merakımızdan bir adım öteye gidemedik.
Oğulcan'ın güneş gözlüğü de yüzüne ve tarzına hiç uymamış. Sinan Bey tepeden tırnağa oğlundan daha stil sahibi duruyor.

Bari siz yapmayın (Sinan Engin - Oğulcan Engin)

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