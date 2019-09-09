Barbie Seda
Seda Sayan bir assolist. Haliyle onu “ağır” kostümlerin içinde görmeye alışkınız.
Geçen günkü konserinde mini bir elbiseyle sahneye çıktı.
İyi ki de öyle yapmış. Kol detaylarıyla öne çıkan Tolga Çam imzalı işlemeli kostümü güzel.
Sayan, bu tasarımı assolist topuzu yerine hayli sade bir saç tasarımı ile birleştirerek muhteşem bir orta yapıyor.
Tam topu 90’dan filelerle buluşturacakken, gözüme file çorap detayı takılıyor. File detaylı bir elbiseyi file çorapla takımlamak neden?
Bu küçük detay olmasaydı keşke...
Buna rağmen bile, gol olur diyelim.
Alkışlar Seda Sayan için.
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