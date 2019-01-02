"Evimdeki tuvalet ve banyo musluklarım altın kaplama"
Bülent Ersoy, 2.Sayfa Haber Müdürü olan Asiye Acar'a çarpıcı açıklamalar yaptı.
Kendisine yöneltilen: "Evinizde birçok eşyanın altın kaplama olduğu doğru mudur?" sorusuna Bülent Ersoy: " Her şey olmasa da bazı yerlerinde bir şeyler var. Evimdeki tuvalet ve banyo musluklarının altın kaplama olduğunu söyleyebilirim dedi. Ersoy evinizde taş kullanıyor musunuz? sorusuna ise şu şekilde cevap verdi: Evimde ve arabamda taş kullanmıyorum, sevmiyorum. Üzerimde seviyorum" açıklamasında bulundu.
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