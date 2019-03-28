Banu Parlak kimdir ve kaç yaşında?
Banu Parlak, son günlerde hakkında çıkan haberlerin ardından gündemdeki isim olmaya başladı. Banu Parlak'ın kaç yaşında olduğunu merak edilen konu oldu. Peki, Banu Parlak kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Banu Parlak, 1987 yılında dünyaya gelmiştir. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar ve seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üzerine çeken Banu Parlak, 2016 yılında çıkardığı Narin Yarim isimli şarkısıyla dönemin top listine girmeyi başarmıştır.
Banu Parlak 2018 yılının Mart ayında Okan Öztürk ile boşanacaklarını gündeme getirmişti.
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