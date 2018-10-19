Banu Parlak kimdir kaç yaşında?
Banu Parlak, yeni doğum yapmasının ardından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündeminde yer almaya başladı. Okan Öztürk ile 2017 yılında evlenen Banu Parlak, çıkardığı şarkılarla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Banu Parlak kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Banu Parlak, 1987 yılında dünyaya gelmiştir. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar ve seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üzerine çeken Banu Parlak, 2016 yılında çıkardığı Narin Yarim isimli şarkısıyla dönemin top listine girmeyi başarmıştır.
Banu Parlak 2018 yılının Mart ayında Okan Öztürk ile boşanacaklarını gündeme getirmişti.
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