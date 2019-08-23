Banu Parlak kimdir, eski eşi kim?
Banu Parlak, müzik kariyerinin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlar ve polemiklerle gündeme gelmeye devam ediyor. Aynı zamanda sosyal medya fenomenlerinden olan Banu Parlak, eski eşinin bir takipçisiyle birlikte olduğunu öne sürmüştü. Peki, Banu Parlak kimdir, eski eşi kim?
1987 senesinde dünyaya gelen Banu Parlak aslen Kastamonuludur. Sosyal medya uygulaması Instagram’da araba içinde yaptığı şarkılı paylaşımlarla fenomen olan ve daha sonra “Narin Yarim “single çalışmasıyla müzik kariyerine adım atmıştı. 2017 yılında Okan Öztürk ile evlenen ancak evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Banu Parlak, bir kız çocuğu annesi
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