Şarkıcı Banu Parlak anne oldu
Geçtiğimiz ayın başında boşanacakları haberlerini doğrulayan şarkıcı Banu Parlak, anne oldu. Bebeği kucağına verildiğinde gözyaşlarına hakim olamayan Parlak’a bu anlarında boşanma sürecinde olduğu eşi Okan Öztürk de eşlik etti
Geçtiğimiz ayın başında boşanacakları haberlerini doğrulayan şarkıcı Banu Parlak, anne oldu.
Kızına Duru adını veren Parlak, doğumunda çekilen video görüntülerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
Bebeği kucağına verildiğinde gözyaşlarına hakim olamayan Parlak’a bu anlarında boşanma sürecinde olduğu eşi Okan Öztürk de eşlik etti.
Elma Gülleri | Mucize Lezzetler
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