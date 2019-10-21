'Bane zayıflamak istiyor'
İşadamı Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı, Amerika tatili sonrası Arnavutköy’de görüntülendi.
Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan çift, hayli keyifliydi. Hacı Sabancı, yürüyüş sırasında çektiği selfie’yi sosyal medya hesabında esprili bir notla paylaştı.
Yüzündeki maskeyle kendisini “Batman” serisindeki Bane karakterine benzeten Sabancı, fotoğrafın üzerine şöyle yazdı: “Gotham City’de kiloları alan Bane, zayıflamak için Bebek sahilinde yürüyüşlere başladı.”
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