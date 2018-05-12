Balat’ta sinekkaydı
“Sex and the City” dizisindeki Mr. Big rolüyle tanınan Chris Noth, İstanbul turunda görüntülendi. Balat’taki bir semt berberinde sakal tıraşı olan ünlü yıldız, ardından Eminönü ve Ayasofya’yı gezdi.
BİR dönemin efsane dizisi “Sex and the City”de Carrie Bradshaw’un bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Mr. Big’i canlandıran ABD’li oyuncu Chris Noth, Endonezyalı işadamı David Salman’ın 85’inci yaş günü partisi için İstanbul’a geldi.
Pera Palas Hotel’de düzenlenen ve organizasyonu Şebnem Mardini tarafından yapılan partiye katılan ünlü yıldız, ertesi gün İstanbul turuna çıktı.
'İSTANBUL’U ÇOK SEVİYORUM'
Üçüncü kez geldiği İstanbul’u çok sevdiğini söyleyen Chris Noth’a şehir turunda dostları Alfonso Garcia ve Brian Foster ile Şebnem Mardini de eşlik etti. Önce Balat’taki bir kafede arkadaşlarıyla yemek yiyen ünlü aktör, daha sonra berbere gitti.
Sinekkaydı tıraşın ardından berberle hatıra fotoğrafı çektiren Chris Noth, tura Eminönü’nde devam etti. Ayasofya’yı da gezen ekip, günü Sunset Restoran’da noktaladı. Noth, mekandan ayrılmadan önce İstanbul’a tekrar geleceğini söyledi.
İstanbul’da 4 gün kalan Chris Noth, Sultanahmet’i Alfonso Garcia, Brian Foster ve Şebnem Mardini’yle gezdi.
Chris Noth, tıraşını yapan berberin ricasını geri çevirmedi, onunla fotoğraf da çektirdi.
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