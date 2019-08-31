Baklavaya aşığım
İngiliz şarkıcı Anne Marie, ikinci kez Türkiye’ye geldi. Ünlü pop yıldızı, “Regnum Live in Concert” serisi kapsamında Antalya’daki Regnum Carya Otel’de konser verdi. Anne Marie ile sahne sonrası bir araya geldik, baklava aşkını ve hakkında merak edilenleri konuştuk.
◊ Bu, Antalya’ya ikinci gelişiniz. Burada en çok ilginizi çeken neler oldu?
- Tabii ki öncelikle yemekleriniz ve Türk insanının sıcaklığı. Geçen seferki konserimiz muhteşemdi, bu yıl da güzel bir konser oldu.
◊ Üçüncü kez gelecek misiniz?
- Tabii ki. Türkiye’ye gelmeyi her zaman çok isterim.
◊ Geçen seferki gelişinizde baklava hayranı olduğunuzu görmüştük...
- Baklavaya âşığım. Bugün de çok baklava yedim. Sanırım favori tatlım. Baklava yedikçe mutlu oluyorum. Beni baklavayla kandırabilirsiniz.
HER SAHNE YENİ BİR MACERA
◊ Konser sırasında seyirciyle aranızda ciddi bir enerji akışı var. Sahnede kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
- Çok değişken açıkçası. Bazen mutluyum, bazen üzgün. Bazen heyecanlı, bazen de kızgın. Duygularım ne olursa olsun, sürecin tümünü deneyimliyor olmaktan dolayı çok mutluyum.
◊ Sahne öncesi özel bir hazırlık yapıyor musunuz?
- Andan keyif almaya bakıyorum. Rutin bir hazırlığım yok. Her sahne benim için yeni bir macera. Aslında konser öncesinde başıma ne geleceğini inanın bilmiyorum.
İNSANLARI MUTLU ETMEK GİBİ BİR HOBİM VAR
◊ Aynı zamanda söz yazarısınız. Sizi en çok heyecanlandıran, en sevdiğiniz şarkınız hangisi?
- Sanırım seçemeyeceğim. Buna cevap vermek çok zor.
◊ Son dönem projelerinizde neler öne çıkıyor?
- Yeni şarkılar geliyor, çok yakında dinleyeceksiniz.
◊ Müzik dünyasında takip ettiğiniz isimler var mı?
- Sürekli turnede olduğum için herkesi yakından takip etmem zor oluyor.Ancak trendleri takip etmek, sektörde yükselen konuları bilmek çok önemli. Yenilikler ve demode olan şeyler neler, bunları takip etmeye çalışıyorum tabii ki.
◊ Müzik dışında en büyük ilgi alanınız ne?
- İnsanları mutlu etmek gibi bir hobim var. İnsanları mutlu etmek bana iyi geliyor.Tüm sosyal medya kanallarımdan Instagram ve Twitter üzerinden insanların kendisini iyi hissettiğinden emin olmam gerek.
GERÇEK, DÜRÜST VE SAMİMİ
◊ Gençler size bayılıyor, birçok genç hayranınız var. Nasıl oldu bu?
- Gerçek, dürüst ve samimi olmaya özen gösteriyorum. Gençler bunu hemen anlıyor. Ben de onların duygularını okuyabiliyorum.
◊ Pop müziğin gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Güçlü müzik yapan birçok isim var. Ben olumlu bakıyorum.
◊ Dijital platformlar çok gündemde. Buradan da müziğe yetenekli birçok isim çıkıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu?
- Yeteneği olan ama ünlü olma fırsatını bulamamış kişiler için sosyal medya bir fırsatlar dünyası.Bu kadar yetenekli insanı keşfediyor olmak, onları şarkı söylerken dinlemek bizim için de bir şans.Diğer yandan kendi geldiğim noktayı görünce de Tanrı’ya şükrediyorum tabii ki.
◊ Sizin nasıl sosyal medya ile aranız?
- Bence sosyal medya çok önemli bir yer. Her gün yeni sosyal medya platformları ekleniyor. Ve hepsi de değişik alanlarla ilgili fikir vererek zihin açıyor. İnsanlar aradıkları ve ihtiyaç duydukları her şeyi sosyal medyadan bulabiliyor. Bence bu mükemmel bir dünya.
ASPENDOS BÜYÜLEDi
Konser sonrası Antalya’da bir süre tatil yapan Anne Marie, dünya kültür mirasları arasında yer alan Aspendos’u da gezdi. Antik kente özel helikopterle giden ünlü şarkıcı, gördüğü manzara karşısında büyülendiğini söyledi. Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün eşlik ettiği Marie’ye Aspendos’un tarihi anlatıldı. Marie, “Antalya çok güzel bir şehir, Aspendos’u gördükten sonra da anladım ki tarihi zenginlikleri de denizi ve kumsalları kadar muhteşem” dedi.
İŞİN SIRRI KOCA BİR GÜLÜŞ
◊ Güzellik sırlarınızı da soralım...
- Bence gülmek. Her zaman herkese gülüyorum, gülmeyi seviyorum. İşin sırrı koca bir gülüş.
◊ Nasıl bu kadar pozitif kalabiliyorsunuz?
- Çevrenizde pozitif insanlar olursa, siz de pozitif olursunuz. Üzgün hissettiğimde bile kendimi gülmeye zorluyorum. Hayatta iyi şeyler de oluyor, onlara odaklanmak gerek.
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