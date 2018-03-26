Baki’den şimdi de Survivor Cumali taklidi
Taklitleriyle gündemden düşmeyen oyuncu İsmail Baki, şimdi de Survivor yarışmacısı Cumali’nin taklidini yaptı.
Yırtık tişört ve mavi fular takarak genç yarışmacıyı taklit eden ünlü komedyen, arka fonda orman görüntüsü ve kuş sesleriyle Dominik Cumhuriyeti’nden yapılan yarışmanın yayınlarını aratmadı. İsmail Baki’nin görüntüleri kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Cumali, yarışmaya katılabilmek için Iğdır’dan İstanbul’a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 kilometre yürümüştü.
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