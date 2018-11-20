Bahar Candan’ın son hali anoreksiya iddialarına neden oldu... Bahar Candan kimdir?
Katıldığı moda programı ile adından söz ettiren Bahar Candan'ın son hali görenleri korkuttu. Özellikle bel bölgesinin aşırı inceldiği görülen Bahar Candan'ın anoreksiya olduğu iddia edildi. Gündemdeki haberler ardından Bahar Candan'ın hayatına ilişkin bilgiler de merak konusu oldu.
Ablası Nihal Candan ile bir yarışma programına katılarak kitlelere ulaşan Bahar Candan, anoreksiya iddialarıyla gündeme geldi. Aşırı zayıf görüntüsüyle şaşırtan Bahar Candan hakkındaki iddialara, 2. Sayfa programında yanıt verdi. Canlı yayına telefonla bağlanan Bahar Candan, söylentilere şu yanıtı verdi:
“Böyle bir şey yok tabi ki. Anoreksiya olmak için uğraşmam söz konusu değil. Benim ailemin 2 tane kliniği var. Benim kaybettiğim kilolar sağlıklı."
BAHAR CANDAN KİMDİR?
Katıldığı moda programıyla adını duyuran ve program ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan’ın üç kızından biri olan Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini sürdürüyor.
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