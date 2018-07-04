Bagajdan CD aktı
Yıldız Tilbe, tatil için gittiği Bodrum’da, yolu hayranları tarafından kesilince otomobilinin bagajını açıp herkese CD dağıttı.
Bodrum tatilcisi
Yıldız Tilbe, Bodrum Casa Costa Otel’de tatiline devam ediyor. Ünlü şarkıcı, önceki gün arkadaşlarını ziyaret için otelden çıktı. Ancak tam otomobiline bindiği sırada hayranları çevresini sardı.
Dinleyip coşun
Bunun üzerine araçtan inen Yıldız Tilbe, bagajı açıp son albümünün bulunduğu kolilerden onlarca CD çıkardı. “Dinleyip coşun” diyerek hepsini sevenlerine dağıtan Tilbe, selfie ricalarını da geri çevirmedi.
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