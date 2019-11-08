Bade İşçil'in eski eşi Malkoç Sualp kimdir?
Güzel oyuncu Bade İşçil'in üç yıl önce boşandığı eşi Malkoç Süalp'in 15 yaşındaki bir çocuğu darp ettiği iddia edildi. Söz konusu iddialar ardından Bade İşçil'in eski kocası Malkoç Sualp'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Bade İşçil'in eski kocası Malkoç Sualp kimdir?
Ünlü oyuncu Bade İşçil ile adını duyduğumuz ünlü işadamı Malkoç Sualp 1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.
1988 yılında Teddington Boys School okulundan mezun olmuştur. Ardından 1988 yılında Kingston College okuluna geçiş yapan Sualp, 1992 yılında Westminster Üniversitesi’ne lisans eğitimi almıştır.
1998 yılında kurulan Unite BT şirketinin CEO’sudur.
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