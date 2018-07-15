Babaya son görev
1 yıldır kanserle mücadele eden şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in babası Sadık Deniz hayatını kaybetti. Sadık Deniz'in cenaze namazı bugün Zekeriyaköy Camii’nde ikindi namazına müteakip kılındı. Deniz, cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.
Daha yeni baba olma heyecanı yaşayan Özcan Deniz'in bu mutluluğu babasının durumunun ağırlaşmasıyla gölgelenmişti.
Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan, ünlü sanatçıya destek oldu.
Deniz, 1 yıldır kanserle mücadele eden babası Sadık Deniz’in torununu görmesi için eşini aynı hastaneye yatırmıştı. Ünlü oyuncu, ikinci katta doğan oğlunu, dördüncü katta yatan dedesine götürmüştü. Torununu seven dedenin durumunun ağırlaşması Özcan Deniz’in babalık sevincini gölgelemişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle