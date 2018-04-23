Babasının izinde
Murat Arkın, babası Cüneyt Arkın’ın izinde yürüyor. Oyuncu, 25 Mayıs’ta vizyona girecek “Hürkuş: Göklerdeki Kahraman” filminde Mehmet Ali Yüzbaşı rolüyle seyirci karşısına çıkacak.
Türk sinemasının dev ismi Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın, babasından bayrağı devraldı. Arkın, Kudret Sabancı’nın yönettiği, Vecihi Hürkuş’un hayatını konu alan “Hürkuş: Göklerdeki Kahraman” filmiyle beyazperdede boy gösterecek.
Oyuncu, filmde Vecihi Hürkuş’un ilk uçuşunu birlikte yaptığı komutanı Mehmet Ali Yüzbaşı rolünde seyirci karşısına çıkacak. “Hürkuş: Göklerdeki Kahraman” 25 Mayıs’ta vizyona girecek.
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