Mustafa Uslu’ya bir şok daha! ‘Babamızın filmini izinsiz çektin’ davası

‘ÇİÇERO’ kod adıyla tanınan Elyesa (İlyas) Bazna’nın hayatını konu alan “Çiçero” filmi, 18 Ocak’ta vizyona girmişti. Bazna’nın kızları Nihal Faber, Zühal Bazna ve Hilal Binder, filmin seyirciyle buluşmasından 11 ay sonra avukatları aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak dava açtı. Dava dilekçesinde, “Elyesa Bazna’nın hayatı filme alınırken, kızlarından izin alınmamıştır. Üç kız kardeşin ‘Çiçero’ adlı filmden sonradan haberleri olmuştur. Filmde babalarının gerçek hikâyesi çarpıtılmış ve gerçekle var olmayan duygusal ilişkileri ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır” denildi. Avukatlar, Elyesa Bazna’nın “Ich War Cicero” (Ankara Casusu Çiçero) adlı eserinin izinsiz şekilde film haline getirildiğini öne sürerek 100 bin TL ödenmesini istedi.



ÖNCEKİ FİMLERİ DE OLAYLI

Mustafa Uslu’nun daha önce çektiği filmler de skandallarla gündeme geldi. Muhterem Nur, “Müslüm”den para almadığını belirterek dava açacağını söyledi. Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin, “Cep Herkülü: Naim” filminde kullanılan madalyaların geri verilmediği iddiasıyla dava açtı. “Ayla” filminde hikâyesi anlatılan Süleyman Dilbirliği’nin kızı Sebahat Dilbirliği de “Mustafa Uslu babamı dolandırdı” iddiasında bulundu.





