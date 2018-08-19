Babamda yılların yorgunluğu var
Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın’ın oğlu Kaan Cüreklibatır, Bodrum tatilinde görüntülendi. Cüreklibatır, babasının sağlık durumuyla ilgili “Babam evde kontrol altında” diye konuştu.
Hemşire gözetiminde
Cüneyt Arkın, geçen hafta Silivri’deki evinde yaşadığı solunum sıkıntısı sonrası ambulansla hastaneye kaldırılmış, iki gün sonra taburcu edilmişti. Önceki gün Bodrum’da objektife yansıyan Kaan Cüreklibatır, babasının hemşire gözetiminde evde tedaviye devam ettiğini söyledi.
Kaan Cüreklibatır eşi ve çocuklarıyla Bodrum tatiline devam ediyor.
Üzerinden atamadı
Cüneyt Arkın’a benzeyen oğlu Sarp’la objektife yansıyan Cüreklibatır “Babamda yılların vermiş olduğu bir yorgunluk var, onu üzerinden atamadı. Tedavisine evde devam ediliyor. Şu an ciddi bir sıkıntı yok” diye konuştu.
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