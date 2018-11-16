Baba-kız arasına girilmez
Ömür Gedik önceki gün Akmerkez’de bir toplantı çıkışı objektife yansıdı.
Sevgilisi Ferhat Göçer’in kızı Yağmur’la yaşadığı gerginlik sorulunca Gedik, “Bu konu hakkında konuşmayacağım. Baba ile kız arasına kimse girmesin. Siz de girmeyin bence” dedi. Yağmur Göçer, katıldığı “2. Sayfa” programında babası Ferhat Göçer’e “Keşke şöhret olmasaydı da benim babam olarak kalsaydı” sözleriyle seslenmişti.
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