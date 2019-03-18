'Azmettirme' iddiasına Gülben Ergen'den tepki: Roma'yı da yakmış olabilir miyim?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri'Azmettirme' iddiasına Gülben Ergen'den tepki: Roma'yı da yakmış olabilir miyim?
GeriMagazin 'Azmettirme' iddiasına Gülben Ergen'den tepki: Roma'yı da yakmış olabilir miyim?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)
18.03.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

'Azmettirme' iddiasına Gülben Ergen'den tepki: Roma'yı da yakmış olabilir miyim?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Azmettirme' iddiasına Gülben Ergen'den tepki: Roma'yı da yakmış olabilir miyim?

ANTALYA'da, 1988 yılında, Gülben Ergen'in ağabeyi Rıfat Ergen'i öldüren, kendisi de 2005'te öldürülen Gürinan Bayramoğlu'nun ağabeyi Gürcan Bayramoğlu, o dönem mahkemede, kardeşini şarkıcı Ergen'in öldürttüğünü öne sürdü. Ergen ise iddialar ortaya atıldığında, doğru olmadığını söyledi. Bayramoğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl hapis yattıktan sonra 2015'te tahliye edilen, 11 Mart'ta ise emlak zengini Asım Bayram'ı öldürmekten tutuklanan Murat Güneş'in kendisini bir ünlünün azmettirdiğini iddia etmesiyle Gülben Ergen'in adı, tekrar gündeme geldi. Bunun üzerine Ergen'in, Instagram'dan 'Roma'yı da ben yakmış olabilir miyim?' paylaşımında bulunması dikkat çekti.

Antalya'da, 22 Ocak'tan beri kayıp olarak aranırken, 11 Mart'ta Kepez ilçesindeki ormanlıkta, 8 parçaya bölünmüş cesedi toprağa gömülü bulunan gayrimenkul zengini Asım Bayram'ın katil zanlıları olarak Murat Güneş, Mevlüt Sağlam ve Medeni Öztaş, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu. Murat Güneş, adliyeye getirilirken, daha önce de cinayet işlediğini, kendisini Türkiye'de tanınan ünlü bir ismin azmettirdiğini ileri sürdü. Cinayeti işlemek için 12 milyon dolara anlaştığını; fakat cinayet sonrası parasının ödenmediğini iddia eden Güneş, ünlü ismin adını açıklamadı. Murat Güneş'in sözlerinin haberlerde yer almasıyla sosyal medyada, ünlü ismin, Gülben Ergen olduğu ileri sürüldü. Gülben Ergen'in, cinayet azmettiricisi olduğuna dair iddia, sanatçının ağabeyi Rıfat Ergen'in öldürülmesiyle ilişkilendirildi.
MAHKEMEDE GÜLBEN ERGEN'İN ADINI VERMİŞTİ
Gülben Ergen'in ağabeyi Rıfat Ergen, 1988 yılında disko işletmecisi Gürinan Bayramoğlu tarafından öldürülmüştü. Gürinan Bayramoğlu ise 27 Temmuz 2005'te Beldibi'nde işlettiği diskonun önünde öldürülmüştü. Gürinan Bayramoğlu'nun ağabeyi Gürcan Bayramoğlu, Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı duruşmada, kardeşini şarkıcı Gülben Ergen'in öldürttüğünü iddia etmişti. Kardeşinin basit küfürleşme sonucu öldürüldüğüne inanmadığını belirten Bayramoğlu, o dönem mahkemede, şunları söylemişti:
"Ölen kardeşim, 1988'de şarkıcı Gülben Ergen'in ağabeyi Rıfat Ergen'i tabancayla öldürmüştü. 1991 affından çıktı. Bu nedenle kardeşimin Gülben Ergen tarafından öldürülmüş olabileceğini düşünüyorum. Sanıkların da bu işte tetikçilik yaptığını sanıyorum."

ERGEN 'İFTİRA' DEMİŞTİ
İddianın gündeme geldiği dönem, ağabeyi Rıfat Ergen'in kaza kurşunuyla öldüğünü savunan Gülben Ergen ise avukatı aracılığıyla 'Gürcan Bayramoğlu isimli şahıs tarafından ortaya atıldığı iddia edilen ifade ve beyanlar gerçek dışıdır, asılsızdır. Gülben Ergen'in böyle bir olayla hiçbir ilgisi yoktur, olamaz da. Yazılanlar asılsızdır, iftiradır, çirkindir' açıklamasında bulunmuştu.
'ROMA'YI DA BEN YAKMIŞ OLABİLİR MİYİM?' PAYLAŞIMI
Gürinan Bayramoğlu cinayetinden 10 yıl hapis yatan ve 2015'te tahliye edilen Murat Güneş'in sözlerinin medyaya yansımasının ardından 'azmettirici' iddiasının yeniden gündeme gelmesiyle şarkıcı Gülben Ergen, sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu. Ergen, fotoğrafını, üzerine 'Roma'yı da ben yakmış olabilir miyim?' yazarak, paylaştı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Azmettirme' iddiasına Gülben Ergen'den tepki

Sıfır makyaj Hadise!

Bu yaz evleniyorlar!

Mahkemeye başvurdu iddiası!