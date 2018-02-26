Aziz Kiraz kimdir, kaç yaşında?

O Ses Türkiye 2015 sezonunun popüler ismi Aziz Kiraz, kısa sürede şöhrete kavuştu. Büyük finale kadar kalmayı başaran ancak son anda şampiyonluğu kaçıran Aziz Kiraz'ın bilinmeyenlerini derledik.

Aziz Kiraz, henüz 17 yaşındayken Türkiye’nin yeteneklerinin keşfedildiği O Ses Türkiye yarışmasında katılmış, Isabel şarkısını seslendirerek gönülleri fethetmişti. 1997 doğumlu olan Aziz Kiraz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim hayatına devam ediyor. Profesyonel kariyerine pop müzikle başlayan 20 Ekim 2015 tarihinde katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında arya ve fantezi müzik eserlerindeki performanslarıyla da göz doldurmuştu.



Kendisi gibi bir yarışmada keşfedilen Aleyna Tilki ile yakın arkadaş olan Aziz Kiraz, O Ses Türkiye’den önce de Kenan Doğulu'nun jüri üyesi olduğu "Ve Kazanan" adlı yarışmaya da katılmış ancak birinci olamamıştı.