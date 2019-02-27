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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.02.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Gözyaşlarını tutamadılar! Aytaç Arman'a veda

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr

Bir süredir kanserle mücadele eden sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman (70) dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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  • Sanatçı dostlarından Aytaç Armana son görev
  • Sanatçı dostlarından Aytaç Armana son görev
  • Sanatçı dostlarından Aytaç Armana son görev
  • Sanatçı dostlarından Aytaç Armana son görev
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden 70 yaşındaki usta oyuncu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Törene Kadir İnanır, Mahsun Kırmızıgül, Nuri Alço, Ercan Kesal, Halil Ergün gibi sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Biraz üzülerek göçtü bu dünyadan!
Törende konuşma yapan isimler arasında yer alan Kadir İnanır, Arman için, "Aytaç sanatı ve sinemayı gerçekten severek yapan arkadaşlarımı arasındaydı. İdealleri ve çok sevdiği sinema hayatı için yaşadı. Biraz üzülerek göçtü bu dünyadan ama üzülmesine gerek yok; arkadan sinemayı çok iyi yerlere getirecek bir genç nesil geliyor. Mekanı cennet olsun' dedi.

Gözyaşlarını tutamadılar Aytaç Armana veda

Resimleri tek tek biriktiriyorum
Halil Ergün ise yaptığı konuşmada "Aytaç çok yakın dostumdu, bazen yolda yürürken gittiğimiz mekanlara, kafelere bakıyorum, eskiden oralarda hep tanıdık insanlara rastlardım ama şimdi kimse yok. Aytaç abi de gitti, hepimiz bir gün gideceğiz. Ben katıldığım her cenazenin ardından yakamıza takılan resimleri saklıyorum, bunu da ölene dek saklayacağım' dedi.
Gözyaşlarını tutamadılar Aytaç Armana veda


 

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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