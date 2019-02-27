Gözyaşlarını tutamadılar! Aytaç Arman'a veda
Bir süredir kanserle mücadele eden sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman (70) dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden 70 yaşındaki usta oyuncu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlendi. Törene Kadir İnanır, Mahsun Kırmızıgül, Nuri Alço, Ercan Kesal, Halil Ergün gibi sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Biraz üzülerek göçtü bu dünyadan!
Törende konuşma yapan isimler arasında yer alan Kadir İnanır, Arman için, "Aytaç sanatı ve sinemayı gerçekten severek yapan arkadaşlarımı arasındaydı. İdealleri ve çok sevdiği sinema hayatı için yaşadı. Biraz üzülerek göçtü bu dünyadan ama üzülmesine gerek yok; arkadan sinemayı çok iyi yerlere getirecek bir genç nesil geliyor. Mekanı cennet olsun' dedi.
Resimleri tek tek biriktiriyorum
Halil Ergün ise yaptığı konuşmada "Aytaç çok yakın dostumdu, bazen yolda yürürken gittiğimiz mekanlara, kafelere bakıyorum, eskiden oralarda hep tanıdık insanlara rastlardım ama şimdi kimse yok. Aytaç abi de gitti, hepimiz bir gün gideceğiz. Ben katıldığım her cenazenin ardından yakamıza takılan resimleri saklıyorum, bunu da ölene dek saklayacağım' dedi.
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