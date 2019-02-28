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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
DHA
28.02.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Aytaç Arman son yolculuğuna uğurlandı

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Aytaç Arman son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü oyuncu Aytaç Arman (69) için memleketi Adana’da tören düzenlendi.

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  • Aytaç Arman için Adanada cenaze töreni düzenlendi
  • Aytaç Arman için Adanada cenaze töreni düzenlendi
  • Aytaç Arman için Adanada cenaze töreni düzenlendi
  • Aytaç Arman için Adanada cenaze töreni düzenlendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Adana Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut, CHP Adana İl Başkanı Şahin Yeter, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Aytaç Arman’ın eski eşi Radife Baltaoğlu, oğlu Erdem İnce ve sanatçı arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Aytaç Arman’ın tabutuna, yakınları karanfil bıraktı. Radife Baltaoğlu ve Erdem İnce de el ele tutuşarak birbirlerini teselli etti. Arman’ın arkadaşları, tabutuna ve fotoğrafına sarılarak ağladı.

Aytaç Arman son yolculuğuna uğurlandı

Törende konuşan oyuncu Menderes Samancılar, Aytaç Arman’ın hiçbir zaman sevenlerinden ayrılmak istemediğine değinerek, "Söyleyecek çok şey var ama hepimizin başı sağolsun” dedi.
Aytaç Arman son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Nur Sürer ise, Aytaç Arman’la birlikte Adana’daki film festivallerine çok defa geldiklerini hatırlatarak, "Ama en kıymetlimiz, Aytaç’ımızı böyle getireceğimizi gerçekten bilemedik" diye konuştu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, Arman’ın Türk sanatının önemli bir değeri olduğuna vurgu yaparak, "Adanamız’ın ayrılmaz bir parçasıydı. ‘Aytaç ağabey’ dediğim değerli bir dostumdu. Sağlık şartlarından dolayı 2 film festivalimize katılamadı ama gönlü hep Adana’daydı. Adana halkı onun adını muhakkak ki yaşatacaktır" diye konuştu.
Aytaç Arman son yolculuğuna uğurlandı

Arman’ın oğlu Erdem İnce ise "Benim babam, tüm hayatında bir yer tutmuş veya onu seven herkesin onun öğretilerine ve onun hayat tarzına ve onun sevgisine layık bir şekilde onu anladığı sürece benim babam hala yaşıyor" dedi.
Aytaç Arman son yolculuğuna uğurlandı

Arman'ın naaşı, Büyükşehir Belediyesi önündeki törenin ardından Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Buradaki törene, Arman'ın eşi Radife Baltaoğlu ve oğlu Erdem İnce ile yakınları, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, MHP'den yeniden aday gösterilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bazı milletvekilleri ve Arman'ın bazı sanatçı dostları ile vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Bakan Selçuk, Arman'ın oğlu Erdem İnce ve yakınlarıyla oyuncunun tabutuna omuz verdi.
Aytaç Arman'ın cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Aytaç Arman son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Aytaç Arman son yolculuğuna uğurlanıyor
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