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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.02.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Aytaç Arman kimdir, kaç yaşında?

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Aytaç Arman kimdir, kaç yaşında?

Usta oyuncu Aytaç Arman sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Aytaç Arman’ın yoğun bakımda olduğu iddia edildi. Peki, Aytaç Arman kimdir, kaç yaşında?

Yeşilçam oyuncusu Aytaç Arman, 22 Haziran 1949 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Erkek sanat enstitüsünden mezun olduktan sonra girdiği Ankara Devlet Mimarlık Ve Mühendislik Akademisi'nde okurken; 1969'da "Ekstra Ekspres" gazetesinin açtığı şikeli artist yarışmasında erkek adaylar arasında ikinci seçildi.
1971 yılında Ses dergisinin açtığı ciddi "kapak yıldızı yarışması"nda, erkeklerde Tarık Akan'ın ardından ikinci seçilerek sinema oyunculuğuna ikinci sınıf rollerle başladı. Hemşehrisi Yılmaz Güney'in "Baba" filminde oynayarak dikkat çekti.

Kısa sürede başrol oyunculuğuna yükseldi. Sinemada ilk ödülünü 1981'de senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı "Düşman" adlı filmle Sinema Yazarları Derneği'nin "En iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü. Sinema kariyerinde, sıradan filmler yanında, dikkat çeken, festivallerde ödüller alan filmlerde rol aldı.
1974 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "en iyi ikinci film" ödülüne lâyık görülen Süreyya Duru'nun yönettiği ve Bekir Yıldız'ın öyküsünden sinemaya uyarlanan "Bedrana" adlı filmde Perihan Savaş'la paylaştı. 1977 yılnda başrolünü Semra Özdamar'la paylaştığı; Süreyya Duru'nun yönettiği "Kara çarşaflı gelin" 14'üncü Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "en iyi film" ödülü kazandı. 1988 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda, başrolünü oynadığı, Ömer Kavur'un "Gece yolculuğu" "en iyi film" ödülünü alırken, Aytaç Arman da "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı. Bunları,sinema kariyerinde aldığı diğer ödüller takip etti. İlerleyen yıllarda oyunculuğunu sinemanın yanında televizyon oyunculuğu ile sürdürdü.

 

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